El Poder Judicial condenó a un año y dos de prisión efectiva a un sujeto, identificado como Dennis S. P. Ch., por el delito de violencia contra la mujer en el ámbito familiar, en agravio de su conviviente. Los hechos ocurrieron en el distrito de Olmos, en la región Lambayeque.

Condena convertida en servicios

La mencionada condena fue convertida por única vez en 61 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. No obstante, al sujeto se le impuso la inhabilitación de aproximarse a la víctima por el mismo periodo de la pena y el pago de S/ 500 por concepto de reparación civil.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Olmos logró que Dennis S. P. Ch. se someta a un proceso de terminación anticipada, por el delito de violencia contra la mujer, es decir, decidió admitir su culpabilidad en los hechos.

Violencia contra la mujer

El último 28 de julio de 2025, la agraviada solicitó a su conviviente que la llevara al hospital del Seguro Social (EsSalud) de Olmos, debido a dolores abdominales relacionados con su embarazo de dos meses.

En este contexto, el agresor reaccionó con violencia física y verbal contra su pareja. Según el relato de la denunciante, el hombre la empujó contra la pared y la golpeó con puñetes en el rostro.

Posteriormente, la víctima logró pedir ayuda a su madre, quien de inmediato dio aviso a la Policía Nacional. Los agentes llegaron hasta la vivienda de los convivientes y, posteriormente, procedieron a la detención del sujeto.