Lambayeque: Denuncian a docente por acoso sexual a una de sus alumnas

El docente Edwin Guillermo Flores Curay (47), quien enseña en el colegio Santa Magdalena Sofía de Chiclayo, fue denunciado por acoso sexual en agravio de una escolar de 16 años de edad.

Hasta la comisaría del Norte se hizo presente M.T.C. (46) junto a su hija Y.H.G.T, quien aseguró que el profesor desde el 15 de mayo del presente año mantiene un diálogo con la menor.

Dijo que Flores Curay primero le pidió que la espere afuera del mencionado centro educativo, para que puedan conversar e invitarla a comer algo, lo cual la menor no le hizo caso.

Luego la llamó a su teléfono celular y ella optó por no responder. Sin embargo, al día siguiente, en el aula, el maestro la llamó hacia su escritorio, donde en voz baja le indicó “Te quiero, te amo, me gustas, quiero besarte”, esto mirándole la falda. El 21 de junio cuenta que el denunciado le tocó las manos y la cogió de la cintura, pero que no cuente a nadie o de lo contrario le bajaba las notas.

TE PUEDE INTERESAR

Lambayeque: Nueva balacera se desata en empresa Agropucalá

Lambayeque: Alcalde Polanski Carmona no cumple fallo de pensión por alimentos

Lambayeque: Confirman que sujeto estranguló y mató a golpes a su conviviente

Lambayeque: Fumigación contra dengue provoca otra intoxicación en centro de salud

Lambayeque: Fiscalía deja que liberen a exalcalde preso por corrupción