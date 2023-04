Si la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) hace cumplir los procedimientos de urbanismo y seguridad respecto a las discotecas Night y Magno (Complejo Huaca Rajada), estos conocidos establecimientos no abrirán sus puertas nuevamente.

Además de una serie de incumplimientos en cuanto a la acústica, Defensa Civil y permisos de construcción, en recientes fiscalizaciones la Gerencia de Desarrollo Urbano comunicó que ambos locales se ubican a 50 metros de una institución educativa, cuando la distancia ideal es de 200 metros.

“Nadie está en contra del desarrollo empresarial, pero el municipio exige que cumplan las normas. Además, hay una demanda de la población. No sólo es el colegio, sino también la Clínica Pacifico, el Centro de Alto Rendimiento y viviendas. Un problema colateral que han traído es la obstaculización del tránsito”, detalló el gerente de Seguridad Ciudadana, Dalmiro Velásquez Hurtado.

El subgerente de Promoción Empresarial, Percy Espinoza, explicó que su área ya emitió pronunciamiento a favor de la revocatoria de licencia de Night. Agregó que el Complejo Huaca Rajada carece de licencias y que si persiste en abrir, sus representantes serán denunciados por desacato.





No respetan

La discoteca Night abrió el fin de semana, a pesar del cierre temporal que se le impuso por fallas en la acústica y seguridad.

“Hay observaciones por levantar, pero si abren y no cumplen, eso es desacato y corresponde que la Procuraduría denuncie penalmente. El complejo Huaca Rajada no tiene licencia, y eso es grave, no puede abrir. Pero la Gerencia de Desarrollo Urbano informó que hay un colegio cerca y no pueden funcionar así. Bajo ese lineamiento los dueños deben tomar conciencia sobre la responsabilidad de tener una discoteca en ese contexto tan difícil”, sostuvo el gerente Velásquez al ser consultado sobre los dos casos puntuales.





Amenazas

Fiscalizadores y personal de Seguridad Ciudadana reciben constantes amenazas de parte de comerciantes ambulantes y de los trabajadores de las discotecas cerradas.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana MPCH comunicó que continuarán con su labor, ya que sólo están cumpliendo la ley.

En las últimas horas se denunció que los subgerentes de Seguridad Ciudadana y Fiscalización fueron amenazados directamente.

Actualmente, existe mucha tensión en el mercado Modelo, a razón del persistente comercio ambulatorio en la vía pública, problema que creció tras la pandemia, y el reclamo de un sector que rechaza el cambio de administración a favor de la Junta de Propietarios.

Mientras que empleados de las discotecas sancionadas usan sus redes sociales para advertir que existe un abuso de autoridad por parte de la comuna provincial, aunque están en aprietos a causa de sus constantes infracciones.