En la región Lambayeque, la indignación marcó a la familia de Abner Rivera Rodríguez, un asegurado fallecido hace cuatro meses, luego de que el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, volviera a citarlo por error para una atención médica.

Maltrato a paciente asegurado

Según relató su hija, la familia recibió recientemente un mensaje oficial en el que se confirmaba una cita programada para el 29 de diciembre. “Mi padre sigue apareciendo en los registros como si estuviera activo”, denunció la mujer, tras advertir que el nombre del fallecido continúa figurando en la base de datos de EsSalud.

Ante el reclamo, la Red Prestacional Lambayeque de EsSalud emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente el malestar ocasionado en un momento de duelo”. La entidad explicó que el hecho se debió a una falla en el sistema de Admisión, lo que generó “un error involuntario”.

Asimismo, EsSalud anunció que reforzará los mecanismos de control y verificación para evitar que hechos similares se repitan, y reafirmó su compromiso de brindar una atención “humanizada, oportuna y de calidad” a sus asegurados y sus familias.

El comunicado fue emitido hoy, martes 11 de noviembre de 2025.