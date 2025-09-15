En la ciudad de Chiclayo, hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri), se hizo presente un representante del Ministerio Público, para denunciar que es víctima de “reglaje” y “marcaje”, por parte de personas de mal vivir.

Denuncia fiscal

Se trata del fiscal Robert Carlos Sánchez Chuquicusma, de 43 años de edad, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe, quien aseguró a los detectives del área de Robos que, desconocidos a bordo de vehículos merodean de forma sospechosa en inmediaciones de su vivienda, en el distrito de La Victoria.

De acuerdo al acta policial, el fiscal indicó que la mañana del último viernes, fue alertado por una de sus vecinas, que un automóvil de lunas polarizadas y con tres personas a bordo, estaban dando vueltas a cada rato cerca de su inmueble.

Es por ello que de inmediato acudió hasta su domicilio, donde los vigilantes de la urbanización le dijeron que habían realizado tomas fotográficas a la unidad de placa de rodaje AJJ-389.

Posteriormente, le solicitó a su hermano Luis Alberto Sánchez verificar las cámaras de seguridad que tiene colocadas en su casa. Allí se visualiza el auto alrededor de su vivienda e incluso los trabajadores de otro de sus vecinos también se percataron de los sospechosos.

Asimismo, Sánchez Chuquicusma señaló que, a fines de agosto su teléfono celular se le apagó y no volvió a encender, por lo que, al parecer fue hackeado.

De igual manera dio a conocer a los investigadores que sobre su responsabilidad existen investigaciones complejas por los delitos de homicidio calificado, usurpación de terrenos, contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, donde existen reos en cárcel.

De igual manera, en un caso de extorsión, en mayo del presente año fue amenazado por terceras personas; sin embargo, no le tomó importancia alguna.