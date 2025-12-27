Una triste Navidad pasó una familia en el distrito de Motupe, en la región Lambayeque, debido a que, cuando faltaban escasos minutos para el nacimiento de Jesús, uno de sus seres queridos perdió la vida de manera trágica al sufrir un aparatoso accidente de tránsito.

Este lamentable suceso se registró a las 10:30 de la noche del último miércoles, cuando Freddy Huamán Huamán, de 20 años de edad, manejaba su motocicleta haciendo servicio de delivery para un restaurante al cual trabajaba.

Trabajando en Nochebuena

De acuerdo a la información policial, la víctima estaba repartiendo pollos a la brasa a algunas viviendas, donde las personas hicieron su pedido para su cena navideña.

Sin embargo, al circular por la Av. Ricardo Bentín de la mencionada localidad, una mototaxi invadió su carril chocando de manera frontal. El fuerte impacto ocasionó que el muchacho saliera expulsado por los aires, para luego caer de manera violenta hacia el pavimento, encontrando la muerte de manera instantánea al golpearse la cabeza.

Chofer se da a la fuga

El chofer de la mototaxi, en vez de auxiliarlo, optó por emprender veloz fuga con rumbo desconocido dejándolo abandonado.

Transportistas y moradores de la zona que se percataron de la tragedia, de inmediato solicitaron apoyo de los agentes del orden de la comisaría de Motupe. Los uniformados, al llegar al lugar, constataron que, efectivamente, Huamán Huamán ya no presentaba signos vitales.

Procedimientos legales

Luego, los efectivos PNP comunicaron a un representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue, para que se le practique la respectiva necropsia.

Hasta el Instituto de Medicina Legal de Chiclayo llegaron sus seres queridos, quienes indicaron que el fallecido recién terminó sus estudios como técnico agropecuario y que mañana sábado iba a asistir a su ceremonia de graduación.