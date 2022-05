Otra mujer se convirtió en víctima de feminicidio y esto a tan solo 24 horas de haberse registrado un caso en la región Lambayeque.

Se trata de Maritza Ysabel Valladolid Calderón, de 42 años de edad, quien la noche del último domingo, fue agredida brutalmente por el padre de sus dos menores hijos, Segundo Juan Mejía Gálvez (35), en la vivienda que alquilaba, ubicada en el sector Pampa El Toro del distrito de Tumán.





CRIMEN

Consternados vecinos contaron que el individuo, al parecer bajo los efectos del alcohol, llegó hasta el domicilio de la víctima e ingresó a la fuerza rompiendo la puerta a patadas.

Una vez en el interior se entablaron en una fuerte discusión. Es allí donde Mejía Gálvez tomó un trozo de leña y sin remordimiento alguno la golpeó en el rostro y cabeza hasta destrozarla. Incluso le reventó una de sus vistas.

En ese momento la dejó gravemente herida tendida en la sala de la casa, todo esto en presencia de los hijos de ambos, de un año con tres meses y de tres años de edad.

El primero de los mencionados también resultó con lesiones en la cabeza y la mano derecha.

Los vecinos al percatarse de lo sucedido salieron de sus casas y fueron tras el homicida, quien intentó darse a la fuga arrojando a la calle el tronco con el cual mató a Valladolid Calderón.

Al ser capturado, el hombre recibió tremenda paliza.

Los moradores aseguran que en reiteradas oportunidades solicitaron el apoyo de la Policía de la comisaría de Tumán; sin embargo, no tuvieron respuesta inmediata, de lo contrario la tragedia se pudo evitar.

“Hemos estado llamando casi una hora a la Policía para que venga y así detenga al hombre. Las llamadas han sido desde cuando estaban discutiendo fuerte. Esto se pudo evitar y ella estuviera viva junto a sus hijos. Los agentes llegaron después de una hora cuando ya estaba moribunda. La condujeron al hospital de Tumán, luego al Regional de Lambayeque donde falleció”, dijo la moradora María Gil.

Por su parte, el abogado de la familia de la occisa, Jhonatan Zevallos, dio a conocer que la víctima había denunciado en reiteradas oportunidades a su exconviviente por violencia familiar e incluso tenía medidas de protección.

“Uno de los menores muestra agresiones. Hay una sentencia por lesiones graves en contra del agresor, ella tenía medidas de protección y no se cumplió. Vamos a pedir la prisión preventiva. La comisaría evalúa si brinda o no el apoyo y este delito de feminicidio se da, al parecer, por falta de auxilio policial, pudieron llegar a tiempo y no lo hicieron”, sostuvo.

Horas más tarde, un numeroso grupo de pobladores realizó una protesta en el frontis de la comisaría de Tumán, cuestionando la inacción de los policías.

CASOS

En lo que va del 2022, este es el tercer caso que se registra de mujeres asesinadas por sus propias parejas.

En febrero, Carmen Rosa Ocampo Espinoza, recibió varias puñaladas por parte de su esposo Roberto Carlos Cajusol Requejo, en el distrito de Mocupe - Lagunas. Luego este intentó matarse.

Recientemente en el caserío Caballo Blanco del distrito de Pucalá, el exreo Alex Jimmy Calderón Llatas mató a golpes a Martha Collantes Rubio, después él se suicidó ahorcándose.