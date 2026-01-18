Obra de gestión de Jorge Pérez contra emergencia está suspendida.
Obra de gestión de Jorge Pérez contra emergencia está suspendida.

La ejecución de una obra en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de , destinada a mejorar la coordinación ante , se encuentra actualmente suspendida. Según los registros oficiales del Gobierno Regional (GORE), la paralización se produjo el 28 de junio de 2025, como consecuencia de problemas técnicos y administrativos que han retrasado su culminación.

Obra en apuros

El proyecto consiste en la construcción de un almacén con sistema de frío, drenaje pluvial, cerco perimétrico y cobertura para el patio de maniobras del COER. La obra tiene como unidad ejecutora a la Gerencia de Infraestructura de GORE, en la gestión de Jorge Pérez.

El contrato de obra N° 000002-2024, de 27 de febrero de 2024, ascendente a S/ 6,484,105.12, fue adjudicado a la empresa Contratistas General Cornalina. Hasta la fecha de suspensión, la obra alcanzaba un avance físico acumulado de 83,98%, ligeramente inferior al programado, mientras algunos componentes adicionales se aproximan a la finalización y otros, como el adicional N.º 6, apenas alcanzan un 46,75% de ejecución, lo que evidencia retrasos significativos que impiden completar el proyecto.

La paralización se debe a la detección de vicios ocultos en el sistema de drenaje fluvial y en el sistema contra incendios, así como a deficiencias en el expediente técnico que obligaron a suspensiones y ajustes durante la obra. A esto se suma la acumulación de retrasos contractuales y la dependencia de la ejecución de adicionales cuya aprobación aún está pendiente.

El Gobierno Regional informó que se están gestionando los trámites correspondientes para los adicionales, con la finalidad de retomar y culminar la obra. Sin embargo, no se ha establecido un nuevo cronograma de reinicio, lo que mantiene en incertidumbre la fecha de finalización del COER.

Fuentes confiables de COER precisaron a Correo la obra permanece suspendida desde octubre de 2025. Además, señalaron que la suspensión se debe a la pendiente aprobación del proyecto de electrificación por parte de Ensa, elemento indispensable para la operación del almacén.

Al buscar la versión de la empresa ejecutora, un representante respondió a este medio indicando que no tenía conocimiento sobre la obra en el COER.

TAGS RELACIONADOS