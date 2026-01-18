La ejecución de una obra en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque, destinada a mejorar la coordinación ante emergencias y desastres naturales, se encuentra actualmente suspendida. Según los registros oficiales del Gobierno Regional (GORE), la paralización se produjo el 28 de junio de 2025, como consecuencia de problemas técnicos y administrativos que han retrasado su culminación.

Obra en apuros

El proyecto consiste en la construcción de un almacén con sistema de frío, drenaje pluvial, cerco perimétrico y cobertura para el patio de maniobras del COER. La obra tiene como unidad ejecutora a la Gerencia de Infraestructura de GORE, en la gestión de Jorge Pérez.

El contrato de obra N° 000002-2024, de 27 de febrero de 2024, ascendente a S/ 6,484,105.12, fue adjudicado a la empresa Contratistas General Cornalina. Hasta la fecha de suspensión, la obra alcanzaba un avance físico acumulado de 83,98%, ligeramente inferior al programado, mientras algunos componentes adicionales se aproximan a la finalización y otros, como el adicional N.º 6, apenas alcanzan un 46,75% de ejecución, lo que evidencia retrasos significativos que impiden completar el proyecto.

La paralización se debe a la detección de vicios ocultos en el sistema de drenaje fluvial y en el sistema contra incendios, así como a deficiencias en el expediente técnico que obligaron a suspensiones y ajustes durante la obra. A esto se suma la acumulación de retrasos contractuales y la dependencia de la ejecución de adicionales cuya aprobación aún está pendiente.

El Gobierno Regional informó que se están gestionando los trámites correspondientes para los adicionales, con la finalidad de retomar y culminar la obra. Sin embargo, no se ha establecido un nuevo cronograma de reinicio, lo que mantiene en incertidumbre la fecha de finalización del COER.

Fuentes confiables de COER precisaron a Correo la obra permanece suspendida desde octubre de 2025. Además, señalaron que la suspensión se debe a la pendiente aprobación del proyecto de electrificación por parte de Ensa, elemento indispensable para la operación del almacén.

Al buscar la versión de la empresa ejecutora, un representante respondió a este medio indicando que no tenía conocimiento sobre la obra en el COER.