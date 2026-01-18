La tragedia nuevamente se presentó en las pistas de la región Lambayeque, pues esta vez, un hombre perdió la vida tras sufrir un violento accidente de tránsito. Obrero muere tras ser atropellado por mototaxi

Este lamentable suceso se registró a las 11 y 20 de la noche del último lunes 12 de enero, cuando Darío Andrés Velásquez Alvarado, de 48 años de edad, al parecer trataba de cruzar por el kilómetro 2 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en la jurisdicción del distrito de Olmos.

Tragedia

De acuerdo a la información policial, en ese momento circulaba una mototaxi de placa de rodaje NC-28424 manejada por Freddy Orlando Puse Alvines (35), quien al no percatarse de la víctima terminó embistiéndolo.

El fuerte impacto hizo que Velásquez Alvarado salga disparado, para luego caer de manera violenta hacia el pavimento golpeándose la cabeza y quedando totalmente inconsciente.

Moradores de la zona al enterarse del trágico hecho, de inmediato solicitaron apoyo de la comisaría de Olmos, cuyos agentes del orden al dirigirse al lugar verificaron que el individuo aún presentaba signos vitales. Rápidamente lo condujeron primero al centro de salud de la localidad donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y etilismo agudo.

Luego lo derivaron hacia una clínica de Chiclayo, donde desafortunadamente no soportó las graves lesiones y ayer en la madrugada dejó de existir.

El caso fue informado a un representante de la Fiscalía, quien ordenó el levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue de Chiclayo. Asimismo, el mototaxista quedó en calidad de detenido para ser investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo.

Puse Alvines en su defensa aseguró que él se dirigía al asentamiento humano Alan García, de pronto de manera imtempestiva el occiso se lanzó hacia su vehículo.