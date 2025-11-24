Enrique Wilfredo Cárpena Velásquez, rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, informó a Correo que, ante la situación derivada de la huelga nacional indefinida de los docentes universitarios, la universidad ha decidido extender el ciclo académico hasta finales de enero de 2026.

Cárpena explicó que, como medida interna, se reprogramará el ciclo académico para recuperar las clases perdidas durante la paralización, las cuales se dictarían hasta los fines de semana (sábados y domingos). De este modo, el ciclo, que originalmente debía concluir el 20 y 21 de enero de 2026, se extenderá hasta el final del mes de enero, con el objetivo de cumplir con el calendario académico.

Respecto a una posible reanudación de clases este lunes 24 de noviembre, la autoridad universitaria adelantó que hay posiciones divididas entre los gremios de docentes y que aún no se podría confirmar el regreso a las aulas.

Conflicto latente

Este ajuste en el ciclo académico se da en medio del conflicto que mantiene a los docentes universitarios en huelga. La Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP) suspendió temporalmente la huelga, pero continúa exigiendo incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales para los docentes. Por otro lado, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (CONFENDUP) sigue con la paralización indefinida, insistiendo en que el gobierno cumpla con los acuerdos previos y atienda las demandas salariales de los docentes.

Aunque la universidad está tomando medidas internas para garantizar la continuidad del ciclo académico, el rector Cárpena destacó que se siguen realizando gestiones con el Ministerio de Educación para buscar soluciones a largo plazo para la crisis que afecta a la educación pública superior en el país.