El Poder Judicial condenó con cadena perpetua a Dante Joel B. M. (29), por el delito de violación sexual y tocamientos indebidos en agraviado de una menor de edad, en la ciudad de Chiclayo. Así lo detalló el Ministerio Público de Lambayeque en un comunicado.

Hechos investigados

Durante el juicio, la fiscal provincial Juana Vásquez Serrano acreditó que los abusos comenzaron en mayo de 2020, cuando la niña tenía seis años, y continuaron hasta octubre de 2024. El sentenciado aprovechaba momentos en que la madre de la menor se ausentaba del domicilio para quedarse a solas con la víctima.

Además, el sujeto amenazaba a su víctima y le entregaba dinero después de los ataques para asegurar su silencio.

En la sentencia se estableció una reparación civil en favor de la menor agraviada de S/. 10,000.00 por el delito de violación sexual y S/. 5,000.00 por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos.

Denuncia actos de violencia

Las autoridades recordaron que los casos de violencia sexual contra menores pueden denunciarse en cualquier comisaría, en la Fiscalía a través de la línea gratuita 0800-00-205, en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), o llamando a la Línea 100, servicio disponible las 24 horas para atender situaciones de violencia familiar y sexual.