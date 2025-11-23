En Lambayeque, familiares de un hombre asesinado y policías piden que un delincuente, quien permanece siete años prófugo de la justicia, sea incluido en la lista de “Los Más Buscados” o de “Recompensas”.

Condenado y sin búsqueda

Se trata de Rony Alexander Requejo Yamunaque, conocido en el mundo del hampa como “Percansa”, quien fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado, en agravio del comerciante Jhon Carlos Oyola Carpio. Además, el Primer Juzgado Colegiado Penal de Chiclayo dispuso el pago de S/ 40,000 de reparación civil.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que el crimen ocurrió el 1 de julio de 2018, cuando la víctima asistió a un baile en el pueblo joven 19 de Septiembre. Tras ser retirado del local por su madre, Oyola salió a comprar y se encontró con amigos, con quienes bebió licor.

En la plataforma deportiva del pueblo joven Pastor Boggiano, Luis Alberto Facundo Guerrero, alias “Facundo”, estaba a bordo de una motocicleta con (a) “La China”. Posteriormente apareció “Percansa”, quien primero disparó al aire y luego atacó a Oyola Carpio.

El delincuente golpeó a la víctima en la cabeza con la empuñadura del arma y le disparó en la cintura y una pierna, para finalmente rematarlo con un tiro en el tórax, provocándole la muerte.

“Esperamos que lo pongan en la lista de Los Más Buscados a este delincuente que sigue robando”, señaló un familiar de la víctima.