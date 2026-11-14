El papa León XIV cuestionó que el desarrollo tecnológico se convierta en un objetivo por encima de la dignidad humana y advirtió sobre los riesgos de depender de los avances científicos sin una reflexión ética.

Durante su encuentro con estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, sostuvo que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertirse en un mecanismo de exclusión.

“Tanto académicos como estudiantes están llamados a ejercitar el sentido crítico: busquen siempre aquella sabiduría que ni las máquinas ni los programas informáticos pueden tener”, manifestó León XIV.

El santo padre advirtió que el progreso científico no debe beneficiar únicamente a quienes tienen mayores recursos, mientras otros sectores permanecen en condiciones de pobreza y opresión.

Durante su discurso, León XIV también recordó la labor de Santo Toribio de Mogrovejo en defensa de los pueblos originarios, quienes eran víctimas de explotación y discriminación. Destacó que el religioso impulsó la elaboración de catecismos en lenguas nativas, como el quechua y el aymara, pese a las dificultades y la incomprensión que enfrentó durante su labor misionera.

Finalmente, el papa invitó a los estudiantes y docentes a seguir ese ejemplo de compromiso con los más vulnerables. “Hoy nos toca a nosotros renovar su ejemplo”, manifestó.