La lluvia de regular intensidad que azota la región Lambayeque generó alarma entre la población de la zona rural, debido al aumento del caudal de los ríos y la activación de quebradas.

En varios distritos, miles de familias viven con el miedo de volver a perder sus cultivos y quedar aislados, tal como sucede cada año, por la falta de obras de prevención y la carencia de puentes definitivos.

Detalles de evento

Esta penosa situación se advirtió el último jueves en el caserío Molino El Carmen, del distrito de Motupe, donde los agricultores lloraron de impotencia, al ver la crecida del río Chiñama.

Dicha quebrada, conocida comúnmente como “río seco”, se activó en las últimas horas, cubriendo la vía que conecta dicho sector con diversos caseríos de Salas y Cañaris.

Durante una transmisión en vivo de Tvi Noticias, se pudo observar cómo vehículos de transporte público provenientes de la zona altoandina hacían esfuerzos para atravesar el camino inundado.

“Vengo del centro poblado Colaya - Salas, me dirijo al distrito de Motupe. Es un peligro cruzar así, todos los años sufrimos lo mismo. A las autoridades le pedimos un puente, pero estaría de más pedirlo, porque todos los años lo hacemos y no hacen caso, se hacen de la vista gorda, parece que no les interesa, porque no cumplen”, señaló el chofer Marco García.

Por su parte, el representante de los productores de mangos de Motupe, Daniel Enríquez, lloró desconsoladamente frente a cámaras al sentirse engañado un año más por las autoridades.

“Me duele la indiferencia del gobierno. Toda la vida nos ofrecen ayuda, vienen por votos y ahora miren, se viene el río y tenemos mangos al otro lado, qué hacemos, nuestra economía depende básicamente del agro, dónde está el puente que nos ofrecieron”, señaló.

Del mismo modo, el representante de los agricultores del centro poblado El Arrozal – Motupe, Beto Tarrillo, sostuvo que las autoridades locales deberían unirse para exigir al gobierno central un puente.

“Esta es una vía regional, no es una trocha, no es un camino cualquiera, aquí nos conectamos, a través de esta vía, cinco distritos: Motupe, Chochope, Cañaris, Incahuasi y Salas. Pedimos urgente un puente Bailey que tienen arrumados en Lima, aquí hay bastante material y rocas para hacer defensa ribereña, pero hay un indiferencia total”, aseveró.

Asimismo, se informó que las empresas agroindustriales ubicadas en las nuevas tierras del distrito de Olmos tuvieron dificultades para el traslado de su personal.

Los transportistas que a diario trasladaron a los trabajadores, reportaron que en los caminos se formaron grandes lodazales que impedían la normal circulación.