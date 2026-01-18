La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque programó nuevas diligencias en el marco de una investigación en contra de cinco catedráticos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) por una presunta aprobación irregular de decenas de tesis.

Los implicados son César Augusto Cardoso Montoya (vicerrector académico UNPRG) y Percy Carlos Morante Gamarra (docente principal en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación - Fachse), Gloria Cam Carranza (exdecana de la Fachse), Mario Moreno Chumacero (catedrático en la Fachse) y Wilder Herrera Vargas (exdecano de la Fachse).

¿qué pasará?.

En primer término, la Fiscalía reiteró a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) para que, en un plazo de 5 días, cumpla con remitir información si en el año 2015 estaba vigente alguna normativa que regule el número máximo de asesorías de tesis permitidas a un docente universitario; los requisitos que debe reunir un asesor de tesis y las obligaciones académicas vinculadas; si la UNPRG fue objeto de fiscalización relacionado a asesoría de tesis o grados académicos entre los años 2014 y 2016; si los investigados fueron objeto de supervisión o de procedimientos administrativos relacionados con asesorías de tesis entre el 2014 y 2016.

Además, el despacho fiscal solicitó a la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación (Fachse) informe si entre 2014 y 2016 existieron pagos asociados a la asesoría de tesis. De ser el caso, deberá precisar los montos recaudados y la base normativa que habilitó dichos cobros.

También se notificó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y a varias empresas de telecomunicaciones que deriven al Ministerio Público informes sobre los domicilios actuales y anteriores de los denunciados, así como los bienes muebles e inmuebles inscritos y los contratos de suministro de telefonía e internet.

La disposición fiscal señala que todas las instituciones están en la obligación de responder a las solicitudes, de lo contrario sus titulares serán pasibles de denuncias por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Más precisiones de caso

El despacho programó las declaraciones de siete testigos para el mes de febrero. Se trata de Julio César Linares Flores, Yolanda Ayala Milla y Albina Santiago Gregorio, quienes deberán concurrir a la citación el próximo 10 de febrero. Mientras que Juan Manuel García Carhuapoma, Persi Álex Vásquez Paredes, Mercedes Chapilliquén Ucañán y Amanda Sussety Flores Berru deberán presentarse el 11 de febrero.

El objetivo es que estos ciudadanos brinden detalles sobre la designación de asesores y jurados en la UNPRG.

La Fiscalía advirtió que si estos testigos se ausentan en las fechas indicadas, se ordenará su conducción compulsiva con apoyo de la Policía.

Dato

La fiscal adjunta Yacori Sarrin Chávarry tiene a su cargo la ejecución de estas pesquisas. La denuncia ingresó en el año 2022.

Juzgado de Chiclayo tiene que decidir

Sobre este caso, Correo pudo conocer que la Fiscalía Anticorrupción solicitará al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo pronunciarse de una vez, mediante resolución, sobre un pedido del secreto bancario, bursátil y tributario en contra de los implicados, el cual se encuentra en trámite desde noviembre del 2025.