La Fiscalía Anticorrupción citó a declarar a tres funcionarios de confianza del alcalde de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, por una presunta sobrevaloración en la compra de silla de ruedas.

Detalles de caso

El caso había sido archivado por la fiscal Cinthia Pérez Sandoval, sin embargo, el denunciante Ronald Gonzales Urbina, interpuso recurso de queja ante la Fiscalía Superior, logrando que esta ordene el desarrollo de más diligencias.

Acatando lo dispuesto por su superior, la fiscal ordenó que el 28 de enero de 2026 se recabe la declaración de Geeny Mora Revilla, jefe de la Oficina Municipal de Atención a las personas con discapacidad (Omaped).

“Deberá indicar si es que los bienes (50 sillas de ruedas y 34 bastones) fueron adquiridos de acuerdo a sus especificaciones técnicas, si fueron entregados al área usuaria, si es que entregó conformidad a los bienes, si cumplieron su fin y si fueron entregados a la población en situación de pobreza”, consta en la disposición fiscal.

Para el mismo día, han sido citados para rendir su manifestación, Guillermo Quezada Samamé, responsable de adquisiciones; y Segundo Monje Fernández, responsable de Abastecimiento de la comuna de JLO.

“Deberán explicar la forma y circunstancias en que se eligió al proveedor, Isaac Panduro Hidalgo para que suministre las 50 sillas de ruedas y bastones”.

Además, la fiscal dispuso que se realice una pericia contable con la finalidad de determinar si el estudio de mercado y posterior elaboración del cuadro comparativo fue deficiente o no.

También, para verificar si los bienes entregados por el referido proveedor coinciden con las descripciones técnicas requeridas por el área usuaria.

“El perito contable deberá tener a la vista los bienes en físico que fueron entregados por el proveedor, en tal sentido, se deberá realizar las coordinaciones respectivas”.