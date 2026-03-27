Un intento de desalojo de varios inmuebles, se registró en el populoso distrito de José Leonardo Ortiz.

La medida se ejecutó ayer en horas de la mañana, cuando más de 100 agentes policiales se trasladaron hasta el pueblo joven San José Obrero de la Upis Primero de Mayo en la mencionada localidad, donde debían actuar tras una orden de lanzamiento emitida por el Cuarto Juzgado Civil de Lambayeque.

Se tuvo conocimiento que se tenía que desalojar a 88 familias del terreno de 88,200 metros cuadrados, donde hace 30 años se ha construido 420 lotes. Los moradores al tener conocimiento que serían afectados procedieron a quemar llantas, para impedir el pase de los uniformados. De ese modo, prácticamente se atrincheraron evitando que los saquen de sus viviendas.

De igual forma, uno de los pobladores, Segundo Saldaña Blanco, de 55 años de edad, desde la azotea de su casa en la manzana D, lote 09, sostuvo un balón de gas amenazando con causar una desgracia si procedían a retirarlos.

En ese instante cuando se estaba formando una trifulca, un perdigón le impactó en el rostro provocando que caiga al piso, emanando sangre.

“Para hoy día (ayer) estuvo programado el desalojo de 88 lotes, esto sin respetar la sentencia que indica que la medida es para el sector Salamanca y este ya no existe, pues desapareció ese nombre. El demandante es Álvaro Gonzalo Carbajal Alegría, quien es sucesor hereditario debido a que su padre falleció”, dijo.

Sostuvo que cuentan con resolución y habilitación de la Upis que les otorgó el área de Catastro de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, puesto que el de José Leonardo Ortiz, aún no existía.

“El desalojo a sido programado para el 27 de abril para otras manzanas más. Aquí correrá sangre, moriremos, pero nunca nos sacarán de nuestras casas”, añadió.

Cabe indicar que para el 27 de abril del presente año, está programado otro desalojo, para otro grupo de manzanas de la misma zona.

Son 420 lotes construidos en el terreno de más de 88 mil metros cuadrados.

Herido