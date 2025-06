Escribe: Carlos Vásquez Romero

Un nuevo conflicto volvería ocurrir entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) y los comerciantes de los mercados ediles. Antes de ser enviado al concejo, la comuna se alista para enviar el proyecto a las oficinas de Planeamiento y Asesoría Jurídica. Pese a los llamados al diálogo, el municipio se mantiene firme en un incremento de merced conductiva, mientras que los gremios advierten que no permitirán una imposición de más de 400%.

FIRMES. El gerente de Desarrollo Económico Local de la MPCh, Ángel López Castro, declaró a Correo que ya se ha concluido la parte técnica del proyecto, y que el nuevo esquema tarifario responde a criterios contables precisos.

“Esto parte de un costeo tradicional. Se consideran todos los costos fijos y variables que implica mantener cada mercado: planilla, limpieza, seguridad, servicios públicos. No se busca lucro, se busca equilibrio presupuestal”, afirmó.

Con esta fórmula, por ejemplo, un comerciante del Mercado Modelo pagaría mensualmente hasta S/ 182, aunque el monto aún está “en depuración”. En otros mercados como Diego Ferré o Buenos Aires, la cifra sería menor, entre S/ 100 y S/ 120.

“No todos los mercados son iguales, pero lo que se está haciendo es ajustar a la realidad del gasto real que cada uno demanda. Hay mercados con más flujo, más residuos sólidos, más trabajadores. Pero en el caso del Modelo, el pago mensual no sería superior a 182 soles; incluso, puede ser menor”, aclaró el funcionario.

En entrevista con este diario, López agregó que el costo por merced se establece en base al costeo de cada mercado, que incluye: sueldos del personal, servicios de limpieza pública (uno de los gastos más fuertes), eliminación de residuos sólidos (que pueden llegar a toneladas diarias), y gastos en bienes y servicios diversos.

López Castro hizo énfasis en que cada mercado fue evaluado por separado debido a las diferencias en tamaño, flujo comercial e infraestructura.

“No podemos aplicar el mismo monto para todos. Un mercado grande como el Modelo no es igual a uno pequeño como Buenos Aires o el Nolaya”, sostuvo.

En esa línea, López explicó que el proyecto del nuevo reglamento ha sido trabajado desde el 2024 y ya cuenta con texto final.

“No se trata de favorecer a un gremio, sino de tener mejores mercados para toda la población”, remarcó el gerente.

Hasta ayer 10 de junio, el monto por merced conductiva seguía considerando su incremento, en base a una metodología técnica por criterios de costos reales.

“La Ordenanza N.° 16-2020 y sus antecedentes desde el año 2005, replicaban una lógica normativa que no abordaba de forma técnica la estructura de costos. Los costos deberían reflejarse en mejoras para los mercados”, puntualizó.

RECHAZO. Teobaldo Neciosup Reque, dirigente del Mercado Modelo, insistió en que no debe subir el pago mensual por puesto.

“Somos 1,100 comerciantes, y pretender que todos paguemos S/ 182 es excesivo. Actualmente pagamos S/ 42. La limpieza la asumimos nosotros, lo mismo que la seguridad diurna con 12 personas”, reclamó.

“Lo justo sería pagar 84 soles por puesto, y no más”, advirtió el dirigente Ciro Suxe, quien dijo que esperan una nueva reunión con alcaldesa Janet Cubas.

Comerciantes se resisten y exigen reunión urgente

Los comerciantes de los mercados Diego Ferré, Modelo y 9 de Octubre solicitarán una reunión urgente con la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Janet Cubas, ante la inminente intención de incrementar la merced conductiva. Señalan que no aceptarán ningún reajuste económico mientras no se atiendan las graves deficiencias de infraestructura en sus centros de trabajo. Así, no descartan una nueva movilización.

Durante las últimas semanas, los representantes han participado en reuniones técnicas con funcionarios municipales, incluyendo al gerente de Desarrollo Económico, pero aseguran que es la tercera vez que presentan sus propuestas sin recibir una respuesta clara ni soluciones concretas, según el presidente de la Coordinadora de Comerciantes de Plataformas del Mercado Modelo, Marino Ventura.

“Nuestros mercados están en total abandono. Techos dañados, desagües colapsados, falta de servicios básicos, y aun así quieren que paguemos más. Así no se puede trabajar”, expresó Ventura.

En esa misma línea, Gonzalo Portocarrero, directivo del mercado Diego Ferré, detalló que los 11 mercados municipales tienen los siguientes problemas: techos oxidados y con filtraciones, instalaciones eléctricas obsoletas y peligrosas, sistemas de agua y desagüe colapsados, falta de señalización, seguridad y limpieza, espacios reducidos y saturación por comercio informal.

“Queremos propuestas serias y un cronograma real de obras. Si van a subir la tarifa, primero deben invertir en mejorar las condiciones”, sostuvo el dirigente del mercado 9 de Octubre, Diego Quispe.