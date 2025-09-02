Más personas continúan tratando de pasar objetos prohibidos al interior del penal de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, esto aprovechando los días que pueden reencontrarse con sus seres queridos presos.

Nerviosismo la delató

Una de las detenidas fue Sarita de Los Milagros Enrique More, de 37 años de edad, quien la tarde del último domingo llegó hasta el centro penitenciario con la finalidad de visitar a su conviviente, el interno Elvis Antonio Cieza Castillo, recluido por el delito de robo agravado, clasificado en la cuadra N° 05 del pabellón 03, de Régimen Cerrado Ordinario.

De acuerdo al acta policial, al momento de ser revisada corporalmente por los servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la mujer puso total nerviosismo.

Finalmente, el personal de seguridad interna le encontró en sus partes íntimas un objeto tipo ovoide de aproximadamente 11 por 7 centímetros envuelto con cinta aislante color negro.

Rápidamente procedieron abrir el paquetito, en cuyo interior contenía en una mitad marihuana y en la otra, pasta básica de cocaína (PBC), cuyo peso estaba por determinar.

De inmediato los agentes Inpe dieron aviso a los detectives del área Antidrogas, los mismos que al llegar condujeron a la fémina natural de Piura, hacia su sede, donde el fiscal de turno ordenó que permanezca arrestada por 15 días, mientras se investiga el caso.

La acusada en todo momento permaneció callada, sin indicar si la droga era para su pareja o no. Hasta el momento tampoco habría dicho quién fue el proveedor del estupefaciente o cuánto le iban a pagar por ese “favor” que puede llevarla hasta la cárcel por ser un objeto prohibido.

Dispositivo en un monedero

Por otro lado, también fue intervenida, Martha Isabel Robles Gallardo (65), quien llevaba en un monedero dos USB.

Señaló que se dirigía a encontrarse con su hijo, Juan Gregorio Soto Robles, preso y clasificado en la cuadra N° 04 del pabellón N° 02 de Régimen Cerrado Ordinario.

La anciana sostuvo que no se percató que esos dispositivos estaban en su monedero.