Más de 1500 escolares de la Institución Educativa Mater Admirabilis aún no poseen local para cursar clases durante el periodo 2023; debido a que el ex alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Wilder Guevara, no activó el plan de contingencia durante su gobierno.

Debido a ello, los directivos, docentes y padres de familia de dicha institución protestaron exigiendo a la comuna culminar la construcción de la nueva infraestructura, cuyos trabajos quedaron paralizados en un 17 % de avance.

Ante este problema, las clases se desarrollarían de manera virtual, pues el plan de contingencia que consistía en la instalación de módulos prefabricados nunca se ejecutó y el presupuesto revirtió al Estado.

Además, para este año pretenden instalar los módulos en el local de la UGEL Chiclayo, sin embargo la mayoría de padres de familia no están de acuerdo, debido a la lejanía para que se trasladen los alumnos, lo que afectará su economía familiar.

Por ello, piden que los módulos se instalen en un área del Instituto Sagrado Corazón de Jesús que queda al costado del colegio.

Denuncian que de los 11 millones de soles destinados para la construcción del plantel, solo se ejecutó 3 millones de soles.

