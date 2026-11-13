La defensa de los sectores más desprotegidos fue uno de los principales mensajes que dejó el papa León XIV durante su encuentro con representantes de la Iglesia católica en Chiclayo.

El pontífice sostuvo que la atención a las personas vulnerables debe formar parte de la misión de los religiosos y no ser considerada una labor secundaria.

Al referirse a esta responsabilidad, mencionó a las familias, los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios y las personas en situación de pobreza como grupos que necesitan acompañamiento. También remarcó que los católicos deben conocer las realidades sociales y culturales para defender la dignidad humana.

“El compromiso con la justicia, la paz y el bien común no son tareas opcionales, son exigencias de nuestra misión eclesial”, afirmó ante obispos, sacerdotes, seminaristas y miembros de los equipos sinodales y consejos pastorales.

Otro de los pedidos del santo padre estuvo relacionado con la organización de las comunidades religiosas.

Explicó que la sinodalidad significa “caminar juntos” y planteó que las diócesis y parroquias cuenten con consejos pastorales cuyos integrantes reciban formación adecuada. Para ello, destacó la importancia de la oración, la escucha de la Palabra y el diálogo fraterno.