Un encuentro marcado por los abrazos, las fotografías y las muestras de afecto protagonizó el papa León XIV durante su visita al Santuario Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo. Allí se reencontró con integrantes de la orden de las Carmelitas Descalzas, quienes lo recibieron con aplausos y diversos obsequios.

Durante varios minutos, el pontífice conversó con las religiosas, quienes se acercaron para saludarlo y recibir su bendición. También aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías junto a él y expresarle el cariño que le tienen.

Entre los regalos preparados para la visita destacaron tortas y postres que las hermanas entregaron al santo padre como muestra de afecto.

El reencuentro tuvo un significado especial debido al vínculo que León XIV mantiene con Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de asumir el pontificado.

Posteriormente, el papa participó en un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales de la diócesis de Chiclayo.