El caos vehicular es otro tema que da mucho dolor de cabeza a todos los ciudadanos, esto debido a que se presenta a diario en la Capital de la Amistad.

El problema mayormente es por el mal estado de semáforos y la falta de señalización en las pistas, ya que en varios sitios estos están desgastados y ya no son visibles para los peatones.

El jefe de la Unidad de Tránsito, Abraham Cuadros Rojas, durante un operativo en las principales calles de la ciudad, dio a conocer que son ocho los semáforos que no funcionan, algunos están en mantenimiento.

Asimismo, las líneas peatonales, están a punto de desaparecer y la autoridad competente, en este caso la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), hasta el momento hace caso omiso.

“Las líneas peatonales no se notan, eso es aprovechado por los malos conductores que no respetan ni dan pase al peatón. El encargado de la señalización dentro de la urbe local es la municipalidad de Chiclayo. Hace unos meses murió un hombre por tocar un semáforo y no hay solución en ese tema”, sostuvo.

Asimismo, dijo que han tenido reuniones con el gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Ulises Montenegro Fernández, y autoridades; sin embargo, siguen esperando solución a la problemática.

“Pido a las autoridades locales que pongan énfasis en este tema. Hay instituciones educativas cerca y los alumnos sufren muchas veces para pasar, en cualquier momento puede haber algún accidente”, agregó.

El oficial mostró su malestar, esto debido a que desde las 18.:00 horas, los representantes de la municipalidad, de un momento a otro cerraron las calles ocasionando “cuellos de botella”.

Esto fue en Arica y Cuglievan. Balta y Pardo, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz, Balta y otras más del centro de la ciudad ocasionando un total congestionamiento, sin solicitar apoyo policial.

Alcaldesa señala que la Policía no reacciona

En su momento, la alcaldesa Jannet Cubas señaló que las mototaxis pasan por zonas prohibidas, pero la Policía no reacciona pese a que lo hacen en sus “narices”.

“Hay paraderos informales y los Policías de Tránsito no hacen nada por restablecer el orden”, denunció.

Cabe indicar que la Policía realiza diversos operativos de ordenamiento del tránsito en principales calles y avenidas de la ciudad.

