La jornada de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se desarrolla con normalidad en la región Lambayeque, sin registrarse incidencias de gravedad, de acuerdo con el reporte preliminar del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lambayeque.

Proceso electoral

Desde las primeras horas de la jornada, fiscales de prevención del delito, penales, de familia y especializados realizaron un despliegue en los 649 locales de votación de las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, con el objetivo de supervisar la instalación de mesas de sufragio y prevenir la comisión de delitos electorales.

Según la fiscal superior de enlace, Giovana del Río Carreño, el monitoreo permanente en los centros de votación permitió verificar el desarrollo ordenado del proceso, así como la coordinación inmediata con los organismos electorales y de seguridad ante situaciones menores que no afectaron el normal desarrollo de la jornada.

El Ministerio Público precisó que no se han reportado hechos de relevancia que comprometan el desarrollo del proceso electoral en la región, manteniéndose el control preventivo en los puntos de mayor afluencia de electores.

Asimismo, se informó que las acciones de fiscalización incluyeron la vigilancia para evitar propaganda electoral indebida, suplantación de identidad y posibles alteraciones del orden público en los exteriores de los locales de votación, además de la verificación de condiciones de accesibilidad para personas vulnerables.

El Ministerio Público en Lambayeque señaló que el despliegue fiscal se mantendrá activo hasta el cierre de la jornada electoral y el escrutinio de votos, en el marco de su labor de defensa de la legalidad y el orden democrático.