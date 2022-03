Contradicciones. El pasado 21 de noviembre de 2021, el programa periodístico Cuarto Poder difundió un reportaje sobre las reuniones que habría tenido el jefe de Estado, Pedro Castillo, con empresarios y altos funcionarios en la casa de Sarratea, en Breña (Lima).

Entre las personas que asistieron al “despacho presidencial clandestino” se observó a la empresaria Karelim López Arredondo y al entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones .

Tras el escándalo, el exministro aseguro que durante la reunión que tuvo con el mandatario se habló sobre “temas de defensa nacional”; pero luego cambió de versión y afirmó que “habló sobre temas personales” con el presidente.

No obstante, ahora que la empresaria Karelim López ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz, brindó una declaración de más de 12 horas en la que también dio detalles sobre el verdadero motivo de la presencia de Carrasco en la casa de Sarratea.

Hechos

En realidad, el exministro – según la confesión de López Arredondo – se presentó en dicho inmueble a pedido de Pedro Castillo para firmar una resolución que nombraba Personal Altamente Calificado (PAC) en el Ministerio de Defensa a Bruno Pacheco (exsecretario general de Palacio).

Según reveló el último domingo Panorama, cuando se descubrió que Pacheco presionó a la Sunat para que favorezca a empresas de su entorno, le pidieron que renuncie a cambio de un puesto como asesor externo de la Presidencia. Sin embargo, el 19 de noviembre la Fiscalía allanó su oficina de la Secretaría General en Palacio de Gobierno y encuentra 20 mil dólares en el baño.

“Bruno Pacheco llama a las 9 de la noche a Karelim López y le comunica que ya no va en el puesto como asesor externo de la presidencia, sino como Personal Altamente Calificado PAC en el Ministerio de Defensa. Y le pide que vaya a la casa de Sarratea en Breña para recoger el documento firmado por el ministro Carrasco”, se informó.

Esto ha sido confirmado por el abogado César Nakasaki, defensor de Karelim López, en una entrevista concedida a algunos medios limeños.

Explicó que, efectivamente, el día en que su patrocinada fue vista en la casa de Sarratea, tuvo la consigna de recoger los “arraigos” para Bruno Pacheco, los que serían entregados por el entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco.

“Pacheco le dice (a Karelim López) el presidente (Castillo) me ha prometido que los arraigos me los van a dar, por eso el pobre Carrasco aparece ahí. Porque supuestamente él iba a dar los arraigos. Bruno Pacheco estaba desesperado por eso, porque los fiscales le decían, si no eres colaborador te vas a la cana”, señaló Nakasaki.

Arraigo

El letrado dijo que Pacheco insistió en que le entreguen los “arraigos” porque de esa manera podría demostrar “arraigo laboral” y evitar que le dicten prisión preventiva.

“Entonces el hombre lo condicionó al presidente, porque con Pedro Castillo se trata de primos, y le dice: yo no salgo de aquí si no es con mis arraigos. Entonces, (Castillo) le responde: no te preocupes, ya mi sobrino arregló todo, va a ir el ministro de Defensa y te va a dar tus arraigos. Como él (Pacheco) no podía salir, le dice (a Karelim López) anda recoge los arraigos”, reveló.

Finalmente, Nakasaki indicó que a Pacheco no le dieron absolutamente nada, pues Carrasco se habría negado a firmar ese documento.

“Carrasco ha sido fiscal bastantes años, no iba a ser zonzo, iba a aparecer a Bruno Pachecho como un asesor altamente calificado, lo cual lo mataba, por más que crea en este gobierno, ha renunciado a su carrera de fiscal y ya toda su vida la ha puesto en este partido”, aseveró.

