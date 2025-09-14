La Fiscalía de Santa Anita logró que se ordene nueve meses de prisión preventiva contra Martín Effio, conductor de un bus de la empresa Real Star, investigado por homicidio culposo tras un accidente en la Vía Evitamiento, en el distrito de Ate.
El choque ocurrió cuando el bus perdió el control y colisionó contra una baranda metálica, generando que esta atravesara la unidad, lo que provocó la muerte de dos personas y dejó nueve heridas.
El fiscal provincial Carlos Chura explicó que la prisión preventiva busca asegurar la reparación civil a favor de las víctimas y familiares, además de garantizar la presencia del conductor durante el proceso judicial por la gravedad del caso y el riesgo de fuga.
La Fiscalía también solicitó la incautación del vehículo involucrado. De confirmarse responsabilidades, Effio podría enfrentar una condena por los delitos imputados.
Entre las víctimas se encuentran Javier Valderrama, un obrero de construcción de 65 años, y Leila Segil González, una vendedora de flores de 47 años, quienes fallecieron tras el violento impacto.
Los heridos fueron trasladados a un centro de salud donde reciben atención médica.
