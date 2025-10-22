El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Manuel Vidarte, informó que se han implementado 44 centros logísticos en diversos puntos de Lima y el Callao como parte del despliegue de seguridad dispuesto por el estado de emergencia.

Vidarte explicó que los centros se ubican en zonas de alta incidencia delictiva como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, San Martín de Porres y el Callao. Funcionan como bases logísticas para coordinar acciones de vigilancia, recojo de información y respuesta táctica ante hechos delictivos.

El general destacó que cada centro cuenta con tecnología de monitoreo, cámaras, conectividad, drones y personal de inteligencia.

“Estas instalaciones nos permiten integrar recursos humanos y tecnológicos para planificar y ejecutar operativos focalizados”, señaló. Además, precisó que también participa personal de las Fuerzas Armadas en turnos de apoyo.

En cuanto a las actividades públicas durante la emergencia, Vidarte recordó que los permisos deben gestionarse por los canales regulares y que, según la situación, la autoridad puede restringir o suspender eventos que representen riesgo para el orden público.