El Gobierno oficializó la declaración de Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, como parte de una estrategia integral para enfrentar la creciente ola delictiva que afecta a la población.

La medida fue anunciada por el presidente de la República, José Jerí, desde el Palacio de Gobierno.

“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando, además, al progreso del país, pero eso termina hoy. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, expresó.

Asimismo, el jefe de Estado anunció que la medida entrará en vigor a partir de la medianoche de hoy y tendrá una duración de 30 días.

“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de miles de peruanos”, sostuvo.

El mandatario terminó su mensaje reafirmando: “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”.