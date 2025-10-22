Uno de los fiscales a cargo del caso ‘Cócteles’, José Domingo Pérez, expresó su desacuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de dicho proceso. Cuestionó que el criterio que predominó en dicha resolución haya sido la devolución de las carpetas fiscales.

De acuerdo con el fiscal, quien también encabeza el caso Lava Jato, la exposición del magistrado César Ochoa —en la que se señala que el expediente fue devuelto en 19 ocasiones— contiene un error, ya que esa situación no ocurrió de esa manera. Por ello, consideró que no fue la forma más adecuada en la que un tribuno debía actuar en un asunto que exigía mayor rigurosidad.

“El TC no señala de dónde obtiene esa información de que se ha devuelto la acusación 19 veces. Simplemente dice de conocimiento público, es decir: Un programa de televisión o un ‘periodicazo’, puede ser la justificación para haber señalado tremenda situación que no es cierta, y así no puede proceder un magistrado”, declaró a Exitosa.

José Domingo Pérez destacó la postura de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, quien votó en contra de la anulación del caso. Coincidió con ella en que uno de los fundamentos que tomó en consideración ya había sido resuelto años atrás y demostraba que no existió error por parte del Ministerio Público.

“Ella señala en el fundamento 66 de su voto, que esa legación que no era delito de lavado de activos recibir dinero de Odebrecht para la campaña del 2011, ya fue resuelta por el TC en el año 2019, y transcribe ese fundamento del TC y señala que la fiscalía no se ha equivocado en la calificación”, manifestó.

Pérez tomó como referencia la sentencia impuesta a Ollanta Humala por haber recibido aportes de Odebrecht en 2011. Señaló que, a diferencia del exmandatario, quien actualmente cumple prisión por un hecho similar, Keiko Fujimori ha quedado libre de investigación.

“La casación del caso Ollanta Humala, permite que al expresidente el día de hoy se encuentre condenado por el delito de lavado de activos. Es decir, un lado de la moneda, recibe 3 millones de dólares (Humala) de Odebrecht para su campaña y está condenado y el otro lado de la moneda resulta que se termina beneficiando”, expresó.