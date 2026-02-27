Adrián Villar Chirinos, de 21 años, permanece con detención preliminar en la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP (DIVPIAT), ubicada en el distrito de La Victoria, por el atropello y muerte de la seleccionada de apnea Lizeth Marzano Noguera el último 17 de febrero en la avenida Camino Real 8, en San Isidro.

Este viernes 27 de febrero, Adrián Villar -acusado de causar la muerte de la deportista nacional tras atropellarla con el vehículo de su madrastra- cumplió más de 24 horas detenido, mientras duran las diligencias.

El Ministerio Público programó visualización de videos del restaurante donde Villar cenó junto a su entonces enamorada Francesca Montenegro antes del accidente , para determinar si consumió o no alcohol.

La diligencia incluye al investigado, pese a la renuncia de su abogado Jefferson Moreno, quien lo acompañará todavía unos días.

Asimismo, las autoridades recogen las declaraciones del brigadier Roberto Cortés Romualdo, policía presente en la vivienda de la novia de Adrián Villar, tras el accidente; así como de un familiar de la víctima.

Además, se conoció que la PNP revisó 30 cámaras de San Isidro que captaron la ruta de fuga del conductor.

Deudos piden prisión preventiva

La defensa de los deudos celebró la inclusión de la periodista Marisel Linares en la carpeta fiscal por presunto encubrimiento personal. El abogado Carlos Grados enfatizó la necesidad de esclarecer el rol de todas las personas que acompañaron a Adrián Villar tras el fatal atropello.

La familia de Lizeth Marzano permanece atenta al avance de las diligencias en Accidentes de Tránsito. Exigen que la Fiscalía solicite prisión preventiva contra el investigado una vez concluyan las pesquisas preliminares.

Detención

Como se sabe, la detención del joven se ejecutó en la madrugada del último jueves en un departamento de Miraflores, por riesgo de fuga y obstaculización.

Tras captura, pasó por exámenes en Medicina Legal y fue recluido por 72 horas. Las cámaras muestran la camioneta de su padre Rubén Villar en el parque Alfonso Ugarte horas después, con el investigado y la periodista Marisel Linares, imputada por presunto encubrimiento. En las imágenes también aparecen su novia Francesca Montenegro y el padre de esta.

Recientemente, Francesca Montenegro indicó que ya no tiene una relación con Villar.