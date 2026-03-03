Durante una entrevista con Milagros Leiva, Francesca Montenegro relató la versión que le dio Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano.

De acuerdo con la influencer, después de que su expareja la despertara, él le pidió que se cambiara y bajara al parque frente a su casa, donde estaban presentes el padre del joven, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares.

“ Estaba en estado de shock, estaba preocupado y le pregunté qué había pasado. Me dice que me cambie y me dice que primero yo baje. Por eso bajé con él y le dice caso ”, manifestó Francesca.

Una vez fuera del edificio donde reside, Francesca relató que Adrián le confesó que el accidente se produjo porque se había quedado dormido al volante.

“ Me dice que tuvo un accidente, balbucea, no entiendo nada. Veo a Marisel; se acerca el padre y me va contando que ha tenido un accidente, que se había subido a la verma, me habla de un scooter, de un árbol, que se ha quedado dormido, que ha pestañado ”, añadió.

Según la joven, Adrián Villar no le comentó que había atropellado a la deportista.

“ Me dice que ha atropellado un scooter, un árbol y no me dice del atropello de una persona. Que ha huido, se ha ido a su casa, se ha cambiado, que volvió en una bicicleta al lugar, no vio nada y había venido a ver a mi papá ”, manifestó la influencer.

Posteriormente, Francesca dijo que en ese momento decidió regresar a su casa para despertar a su padre y ponerlo al tanto de lo ocurrido.