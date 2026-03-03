Durante una entrevista con Milagros Leiva, Francesca Montenegro relató la versión que le dio Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano.
De acuerdo con la influencer, después de que su expareja la despertara, él le pidió que se cambiara y bajara al parque frente a su casa, donde estaban presentes el padre del joven, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares.
“Estaba en estado de shock, estaba preocupado y le pregunté qué había pasado. Me dice que me cambie y me dice que primero yo baje. Por eso bajé con él y le dice caso”, manifestó Francesca.
Una vez fuera del edificio donde reside, Francesca relató que Adrián le confesó que el accidente se produjo porque se había quedado dormido al volante.
“Me dice que tuvo un accidente, balbucea, no entiendo nada. Veo a Marisel; se acerca el padre y me va contando que ha tenido un accidente, que se había subido a la verma, me habla de un scooter, de un árbol, que se ha quedado dormido, que ha pestañado”, añadió.
Según la joven, Adrián Villar no le comentó que había atropellado a la deportista.
“Me dice que ha atropellado un scooter, un árbol y no me dice del atropello de una persona. Que ha huido, se ha ido a su casa, se ha cambiado, que volvió en una bicicleta al lugar, no vio nada y había venido a ver a mi papá”, manifestó la influencer.
Posteriormente, Francesca dijo que en ese momento decidió regresar a su casa para despertar a su padre y ponerlo al tanto de lo ocurrido.