Lo que parecía una sorpresa por el Día de San Valentín terminó en una intervención policial. Un agente del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) fingió llevar un ramo de flores para acercarse y capturar a una presunta microcomercializadora de droga en el distrito del Rímac.

La detenida fue identificada como Fabiola Camacho Leguía, quien es acusada del presunto delito de microcomercialización de drogas. La estrategia permitió a los agentes sorprender a la mujer sin levantar sospechas, aprovechando la fecha para ejecutar el operativo de manera efectiva.

Según información policial, el agente encubierto se aproximó al inmueble simulando ser un repartidor, lo que facilitó la intervención y posterior detención de la sospechosa, quien fue puesta a disposición de la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley.

El Grupo Terna continúa intensificando este tipo de operativos de inteligencia y encubiertos en distintos distritos de Lima, como parte de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas al menudeo.