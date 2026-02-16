La empresa de transportes “La 50 va Contigo” anunció este lunes 16 de febrero la suspensión de sus servicios en solidaridad con el grupo empresarial El Rápido. La medida también responde a los recientes asesinatos de conductores que no cesan en la capital.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la compañía informó que no operará durante esta jornada como protesta ante la ola criminal. La decisión se suma a la paralización convocada por El Rápido, ET Guadalfo Silva y la ET Pesquero.

“Estimados usuarios lamentamos informarles que el día de hoy 16 de febrero no vamos a realizar servicio por solidaridad con la medida de protesta convocado por el grupo empresarial El Rápido, ET Guadulfo Silva y la ET Pesquero, por los recientes asesinatos a sus conductores que no debe quedar impune”, señala el pronunciamiento oficial.

Atentado contra conductor en SMP sigue sumando reacciones

La protesta surge tras el asesinato de un conductor de JC Bus, empresa que pertenece al grupo El Rápido. El crimen ocurrió la noche del sábado 14 de febrero en la avenida Próceres, cerca a la intersección con la avenida Universitaria, en San Martín de Porres.

El ataque fue captado por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Las imágenes muestran a dos sujetos a bordo de una motocicleta que interceptaron al bus cuando circulaba con pasajeros.

El copiloto del vehículo menor sacó un arma y disparó contra el conductor del bus. El chofer perdió el control de la unidad tras quedar malherido y terminó impactando contra el sardinel central de la vía.

Ante este hecho, el grupo empresarial El Rápido emitió un comunicado el domingo anunciando la paralización de sus servicios desde este lunes. La empresa alegó “falta de garantías para continuar brindando el servicio” tras el asesinato de su trabajador a manos de delincuentes.

El mensaje también exigió a las autoridades la captura inmediata de los criminales. Además, demandaron que se garantice que los responsables asuman las consecuencias penales correspondientes.

Por su parte, el dirigente de Transportes Unidos del Cono Este, José Quispe, advirtió que tomarán “medidas radicales” ante la inacción del Gobierno. El líder gremial criticó duramente al presidente José Jerí por la falta de resultados concretos en materia de seguridad.

“Vamos a tomar una medida radical porque ya nos hemos cansado. Hemos presentado varios documentos, nos nos reunido, pero lamentablemente no ha cumplido. Como Transportes Unidos, que somos tres o cuatro conos, también denunciamos a los jueces y fiscales que a los delincuentes que se han intervenido los han puesto en libertad”, reveló.

Quispe señaló que a pesar de las promesas y medidas promulgadas por el mandatario, estas no han servido “absolutamente nada” para controlar el desborde criminal. La coordinación entre los gremios de transporte continuaría y las acciones de protesta se agravarían en perjuicio del servicio a los usuarios.