Al menos siete personas resultaron heridas tras dos balaceras registradas en el Callao durante las primeras horas del estado de emergencia decretado por el Gobierno para combatir los altos niveles de inseguridad ciudadana.

El primer acto de violencia se registró en la intersección de los pasajes Arévalo y G, en la urbanización Constanzo, donde un enfrentamiento a balazos dejó seis personas heridas.

Los heridos fueron llevados de inmediato al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se encuentran internados y su estado de salud es reservado.

Las circunstancias que originaron el tiroteo aún se encuentran bajo investigación.

Luego, un hombre fue baleado a escasos metros de una iglesia evangélica, en el asentamiento humano José María Arguedas, ubicado en la zona de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Según RPP, fuentes policiales informaron que un sospechoso habría sido detenido por su presunta participación en el ataque contra esta persona.

El caso viene siendo investigado por agentes de la Comisaría PNP Villa Los Reyes.