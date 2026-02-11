El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, reveló que durante labores de rastrillaje en la playa Agua Dulce se encontró un chancho parcialmente consumido y enterrado en la arena.

Según explicó en declaraciones a la Agencia Andina, el hallazgo ocurrió cuando personal de limpieza detectó una oreja sobresaliendo de la arena. El hecho evidenciaría, sostuvo, la falta de conciencia ambiental de algunos visitantes.

“Todos los días encontramos pañales. Esto es lo más anecdótico que nos ha pasado”, señaló la autoridad edil.

Cierre total este domingo 15

El municipio ratificó que la playa permanecerá cerrada este domingo 15 de febrero desde las 00:00 horas. El acceso será acordonado un día antes para evitar campamentos y el ingreso de bañistas.

Cortez indicó que la medida busca proteger la salud pública, el medio ambiente y preservar el entorno natural ante la alta contaminación registrada durante la temporada de verano.

En lo que va del verano, la municipalidad ha recogido aproximadamente 250 toneladas de basura en Agua Dulce. Cada fin de semana, cuando recibe alrededor de 70 mil visitantes, se recolectan hasta 20 toneladas de desperdicios.

Apoyo policial y sensibilización

La Gerencia de Seguridad Ciudadana coordinó con la Policía Nacional del Perú para reforzar el control durante la jornada.

Además, se contará con el apoyo del Ministerio del Ambiente, organizaciones no gubernamentales y colectivos ambientalistas que realizarán labores de sensibilización.

“No vamos a ceder. La playa será completamente acordonada”, afirmó el alcalde, quien no descartó ampliar la medida si persiste la contaminación.

La autoridad informó que los veraneantes podrán dirigirse a balnearios cercanos como Yuyos, Barranquito y Pescadores.