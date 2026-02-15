El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, respondió al pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que cuestionó el cierre de la playa Agua Dulce para este domingo 15 de febrero, al considerar que afecta el libre tránsito y recordar que las playas son bienes de dominio público.

En declaraciones a RPP, el burgomaestre sostuvo que la Defensoría no ha acudido al lugar para constatar la situación real. “La Defensoría debería venir aquí y ver in situ los niveles de contaminación que tenemos y después recién evaluar comunicados que están fuera de la realidad”, expresó.

Cortez aseguró que la medida no es arbitraria y que se sustenta en una ordenanza municipal vigente del distrito de Chorrillos. “Lo lamento muchísimo, la Defensoría no ha venido a visualizar día a día los niveles de contaminación. Lo que estamos realizando va en bienestar de la propia comunidad. No estamos haciendo una acción arbitraria, nos basamos en la ordenanza que tenemos y eso ha efectuado que el cierre se realice con todas las coordinaciones correspondientes”, declaró.

Pronunciamiento de la Defensoría

En la víspera, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que reconoció que la protección del ambiente y la adecuada gestión de residuos “constituyen fines de interés público”; sin embargo, señaló que la restricción total del acceso a un espacio público como la playa resulta desproporcionada.

Asimismo, indicó que este tipo de medidas debería evaluarse previamente mediante acciones menos restrictivas, que permitan conciliar la protección ambiental con el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Posibles nuevos cierres

Pese a las críticas, el alcalde de Chorrillos no descartó que se adopten nuevos cierres en otros fines de semana, si no mejora el comportamiento de los bañistas.

“Si no mejora el comportamiento de nuestros veraneantes y nuestros bañistas, habrá que evaluar un posible cierre”, advirtió.

Cabe recordar que la playa Agua Dulce permanecerá cerrada este 15 de febrero por disposición de la Municipalidad de Chorrillos, como una medida preventiva para realizar labores de limpieza tras los altos niveles de contaminación y acumulación de residuos registrados en la zona luego de la afluencia de veraneantes.