El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó la opción de asumir temporalmente la administración de los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra, con el objetivo de evitar que la ciudadanía se vea afectada por una posible suspensión del mantenimiento vial.

“No descartarnos la posibilidad de, a través de una medida judicial, pedir una administración temporal para que el servicio no se vea afectado, y para que nuestros compatriotas, que transitan por estas vías, no se vean perjudicados en lo que podría ser una eventual falta de mantenimiento”, declaró a la prensa.

La Municipalidad de Lima considera adoptar esta medida ante la posibilidad de que Rutas de Lima, empresa concesionaria de un tramo de la carretera Panamericana Sur, suspenda el mantenimiento de las vías.

Tras la resolución del Poder Judicial que ordena a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, la concesionaria emitió un comunicado el pasado miércoles en el que anunció que acatará la decisión judicial.

Sin embargo, la empresa sostuvo que esta medida “añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por parte del Estado peruano”.

En esa misma línea, indicó que su decisión previa de reanudar el cobro de peajes se realizó “en estricta aplicación de los derechos la amparan conforme al marco normativo aplicable”.

Luego, precisó que las unidades de peaje de Huaylas, San Pedro, Arica y Quebrada Seca continúan operando con normalidad, ya que no existe ningún mandato judicial que ordene su suspensión.