El alcalde distrital de Punta Negra, Eulogio Huyhua, enfrenta una grave situación de extorsión por parte de una organización criminal que demanda más de 300 mil soles. La cifra reclamada se vincula directamente a una construcción desarrollada durante la administración municipal precedente a la suya.​

Los delincuentes hicieron llegar sus amenazas al teléfono móvil de su hijo de apenas ocho años. Ante el temor, Huyhua registró formalmente una denuncia penal solicitando protección inmediata para su integridad física. Sin embargo, fuentes cercanas indican que enfrentó retrasos en el trámite, lo que lo obligó a implementar medidas de seguridad particular para salvaguardar a su núcleo familiar.

“Quiero hablar contigo sobre el no pago de la obra. Ya se hizo y no pagas. No te creas pend... Aquí el tema es personal. Tú manda a liquidar y dar la solución técnica económica y así llegar a un acuerdo para que pagues”, manifestaron los extorsionadores en uno de los textos enviados al dispositivo infantil.

El amplio mensaje escaló el nivel de intimidación con una contundente frase que causó gran preocupación en la familia del burgomaestre.

“Si no pagas, te voy a cazar y meterte tu plomo (asesinarte), porque tú sabes todo lo que estás perjudicando. Toma la mejor decisión”, agregaron en la amenaza.

La madrugada del 20 de febrero, la esposa de Huyhua atendió una llamada entrante al teléfono familiar proveniente de los acosadores. Estos exigieron hablar exclusivamente con el titular municipal y profirieron amenazas explícitas contra su persona.

La Municipalidad Distrital de Punta Negra emitió un pronunciamiento oficial repudiando enérgicamente las coacciones recibidas por su máxima autoridad y allegados. El documento resalta que tales actos reflejan la profunda crisis de inseguridad nacional y pone en peligro la labor administrativa al servicio de la población.

“Expresamos nuestra más profunda solidaridad y rechazo a cualquier forma de violencia, coacción o amenazas; y toda clase de delitos que buscan alterar la convivencia pacífica”, se lee en una parte del comunicado.

Este episodio evidencia cómo ni siquiera los representantes electos por sufragio popular escapan al flagelo de la criminalidad organizada en el país. Mientras tanto, Huyhua continúa su gestión bajo resguardo privado mientras aguarda respuesta efectiva de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.