El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, se pronunció luego del secuestro a dos mujeres que se registró ayer, miércoles 19 de febrero, cuando un grupo de sujetos armados las interceptaron en dicho distrito.

De acuerdo con el burgomaestre, una de las secuestradas se encuentra libre, además, dijo que las imágenes de las cámaras de seguridad fueron entregadas a la Policía Nacional.

“Hay otras evidencias que nos han hecho llegar, también se las hemos alcanzado a la Policía Nacional y son materia de investigación, esperamos que nos puedan decir la información referente a la investigación que vienen haciendo”, expresó a Latina.

“Son comerciantes de mercado de productores de Fiori. Ya le hemos dado el material a la Policía para que puedan hacer las investigaciones, solicitar a las autoridades policiales y al Gobierno poner un poco más de énfasis que nos aqueja a todos”, agregó.

Sifuentes dejó en claro que los serenos del distrito no tienen competencia en delitos como secuestros o homicidios, pues no tienen armas de fuego ni la facultad para intervenir en este tipo de casos.

“Hay que entender que muchas veces nuestros serenazgos no ven secuestros, homicidios, no tienen armas de fuego, no hacen inteligencia de investigación, solo damos la evidencia”, sostuvo.

“Esto es producto de un marcaje que no viene de ahora, es algo que seguramente sucede en semanas, han estado marcando a este familia para que pueda suceder este secuestro”, expresó.

