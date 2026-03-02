El programa Cuarto Poder reveló una serie de chats extraídos del celular de Adrián Villar que reconstruyen minuto a minuto lo que ocurrió tras el atropello mortal de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido la noche del 17 de febrero. Las conversaciones que el joven mantuvo con su enamorada, la influencer Francesca Montenegro, contradicen la declaración que esta rindió ante la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT), donde negó haber participado en las decisiones posteriores al accidente y aseguró haber exigido que Villar se entregara a la justicia.

A las 11:23 de la noche del martes 17 de febrero, Adrián Villar embistió a Lizeth Marzano y se ocultó en el departamento de su madre en Miraflores. Más de una hora después, a las 12:48, llamó a su padre Rubén Villar durante 22 minutos para confesar el accidente, asegurando que no había consumido alcohol ni drogas, sino que el cansancio lo venció.

Rubén Villar, creyendo inicialmente que era un saludo de cumpleaños, escuchó a su hijo describir que había embestido “algo o a alguien” sin poder precisar qué.

Alexandra Montenegro participó en encubrimiento

A la 1:15 de la madrugada, Adrián realizó una llamada compartida con su madre Marcela Chirinos mientras se reunía con Francesca Montenegro en el Parque Alfonso Ugarte. En ese contexto, la influencer le envió un mensaje directo que ahora se incorpora a la investigación por encubrimiento.

“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos.”

Adrián Villar compartió pantallazo de una conversación que tuvo con Francesca Montenegro tras cometer atropello.

El chat, con mensajes temporales activados, muestra que Villar permaneció en la casa de su enamorada pese a que su madre acudió a recogerlo. El joven de 21 años pernoctó a lado de Montenegro y se negó a irse con su madre Marcela Chirinos.

La madre de Villar intentó disuadirlo de encubrir el accidente y le expresó su respaldo vía Whatsapp.

Sin embargo, los chats también revelan preocupación por cámaras desde el accidente hasta el departamento.

“Por si acaso hay cámaras desde todo el camino del accidente hasta el Depa en todas las cuadras. Ya sé, estamos pensando”.

Contradicciones de Alexandra Montenegro

Las conversaciones también contradicen la versión que Francesca Montenegro presentó ante la DIVPIAT acompañada de su padre. Allí afirmó no haber estado presente en el accidente y haber exigido desde el primer momento que Adrián se entregue.

“Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto.”, aseguró frente a la prensa.

Mientras que su padre, Juan Montenegro defendió a su familia y negó cualquier tipo de encubrimiento en el caso.

“Nosotros tenemos nuestra propia versión de los hechos y a la gente a la que se le da algún consejo, no lo toma, pues cada uno tendrá y sabrá asumir su responsabilidad” sostuvo frente a la DIVPIAT.

Las imágenes de la residencia de los Montenegro con Adrián, Juan Montenegro y Marisel Linares, junto a estos chats, han sido incorporadas a la investigación fiscal. El Ministerio Público ahora evalúa si la intervención de la familia de Francesca Montenegro configuró ayuda externa para evitar la entrega inmediata de quien atropelló a la campeona de buceo Lizeth Marzano.