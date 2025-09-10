Daniel Alfredo Ríos Trujillo, un hombre de 29 años, fue acribillado con más de diez disparos en el asentamiento humano Las Gardenias, ubicado frente al cementerio municipal del distrito limeño de Ancón.

Según testigos, la víctima se desplazaba por la zona cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo identificaron y le dispararon varias veces.

Gravemente herido, Ríos Trujillo intentó subir a un vehículo en busca de ayuda, pero las heridas provocadas por los disparos le impidieron continuar.

Después del crimen, los vecinos expresaron su indignación y exigieron una mayor presencia policial, denunciando la escasez de patrullajes en la zona y advirtiendo que el sector se ha convertido en un foco de inseguridad.

Fuentes policiales señalaron que, debido a la violencia del ataque, el crimen estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

Por su parte, peritos de criminalística ya vienen trabajando en el caso con el objetivo de identificar a los responsables del asesinato.