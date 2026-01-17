Con motivo de las celebraciones por el aniversario de Lima, la Escuadrilla Bicolor de la FAP presentará este sábado 17 y domingo 18 de enero un espectáculo aéreo completamente gratuito que podrá apreciarse desde múltiples puntos estratégicos de la capital. La Municipalidad de Lima difundió la ruta oficial que permitirá a grandes y chicos disfrutar de maniobras espectaculares directamente desde sus hogares, balcones o espacios abiertos.

La exhibición iniciará al mediodía desde la Escuela de Submarinos Marineros (ESMAR) en Ancón, continuará por el Parque Sinchi Roca en Comas y hará una parada destacada frente al Estadio Nacional en el Cercado de Lima alrededor de las 11:45 a.m. Posteriormente, las aeronaves sobrevolarán el Parque Huayna Cápac en San Juan de Miraflores y el Parque Zonal Huáscar en Villa El Salvador, cubriendo así los principales distritos del cono norte, centro y sur de la ciudad.

El recorrido culminará con un pasaje inolvidable por las playas del sur limeño, permitiendo que residentes de Chorrillos, Lurín y Punta Hermosa disfruten del show desde la costa. Las aeronaves harán acrobacias sobre las playas Agua Dulce en Chorrillos, Los Pulpos en Lurín, El Silencio y Caballeros en Punta Hermosa, ofreciendo una perspectiva única del homenaje aéreo a la capital.

La FAP extendió la invitación especial a las familias limeñas para compartir este momento histórico desde ventanas, balcones y azoteas, convirtiendo el aniversario de Lima en una celebración aérea que unirá a toda la ciudad en un solo cielo.