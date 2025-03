Este miércoles por la madrugada, se registró un violento choque entre un camión y un patrullero en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, frente a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, en distrito de Cercado de Lima.

Tras el fuerte impacto, el camión derribó un semáforo mientras que el patrullero policial quedó dañado.

Debido al accidente, un agente policial resultó gravemente herido, de acuerdo con la información que los serenos de Lima le brindaron a RPP.

El efectivo fue llevado de emergencia al Hospital de la Policía, donde permanece con pronóstico reservado.

Se identificó al chofer del camión como Vicente Zamora Portal, quien contó que luego del impacto con el patrullero, perdió el control y se estrelló contra el semáforo.

“Justo venía el otro carro embalado. No me percaté. Él me choca, a mí me choca, pierdo el equilibrio y me vengo al poste”, sostuvo.

La Policía Nacional desplegó un perímetro para poder realizar las diligencias correspondientes, por lo que el tránsito está restringido. Se les recomienda a los conductores usar vías alternas.