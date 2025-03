La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió la alerta sanitaria N° 38-2025 alertando a los establecimientos de salud públicos y privados sobre la sospecha de reacciones adversas relacionada a un lote de suero fisiológico.

El Ministerio de Salud informó que como parte de sus acciones de vigilancia sanitaria, la Digemid recibió notificaciones de casos de sospechas de reacciones adversas graves relacionados con el producto suero fisiológico9 %, solución para perfusión, correspondiente al lote 2123624 del fabricante Medifarma S. A.

Precisó que el 22 de marzo de 2025 se realizó la búsqueda en la base de datos nacional de farmacovigilancia, identificándose 4 casos de sospecha de reacciones adversas al cloruro de sodio 9 %, procedentes de la clínica Sanna de San Borja, Lima. Los 4 casos fueron reportados como no graves y se recuperaron.

Al 24 de marzo se reportaron 10 casos en las regiones de Lima (4), Cusco (4) y La Libertad (2). Del total de estos casos, 2 son graves y corresponden al Cusco.

Al respecto, refiere que se ha dispuesto la evaluación del lote observado en coordinación con el titular del registro sanitario y los establecimientos de salud involucrados, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y/o usuarios.

Además, como medida de prevención, se recomienda no usar, no distribuir y no comercializar el lote del producto farmacéutico indicado en la presente alerta.

El Minsa recuerda que las sospechas de reacciones adversas asociadas al uso de productos farmacéuticos se deben reportar al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia: AQUÍ .