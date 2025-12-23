A pocas horas de la celebración de Navidad, la violencia no se detiene en la capital. Un hombre fue asesinado a balazos frente a su vivienda en la quinta Francia, ubicada en el distrito de El Agustino, en un crimen que la Policía Nacional del Perú investiga como un posible ajuste de cuentas.

Según informó RPP, la víctima fue interceptada por dos sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones. Tras el ataque, los sicarios escaparon rápidamente, dejando al hombre tendido en el suelo en medio de un charco de sangre.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Freddy Alarcón. Vecinos señalaron que residía en la zona desde hace varios años junto a su familia.

Huida de los atacantes y diligencias policiales

Durante su huida, los atacantes habrían chocado con una mujer que transitaba por la zona; sin embargo, el incidente no impidió que continuaran con su escape. Agentes policiales acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

La Policía maneja como hipótesis preliminar un presunto ajuste de cuentas, aunque indicó que el móvil del crimen será determinado conforme avance la investigación.



