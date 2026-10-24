La presencia de familias y bañistas en la playa Agua Dulce no impidió que dos sujetos armados perpetraran un ataque que terminó con la vida de un repartidor por aplicativo en Chorrillos.

La balacera también dejó a otras dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital Casimiro Ulloa, donde permanecen con pronóstico reservado.

De acuerdo con testigos, la víctima estaba acompañada y se disponía a retirarse en su motocicleta cuando aparecieron los atacantes en otra unidad y abrieron fuego.

El hombre quedó tendido en el pavimento con el casco puesto y su mochila de delivery; los testimonios recogidos en la zona señalan que recibió varios impactos, incluso en la cabeza.

Los disparos desataron el pánico entre quienes se encontraban cerca del mar. Varias personas corrieron para ponerse a salvo, mientras algunas familias buscaron refugio. Bañistas también expresaron preocupación por la seguridad del lugar y señalaron que, según habían escuchado, no sería la primera vez que ocurre un episodio violento en la zona.

El Depincri de Chorrillos quedó a cargo de las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el crimen. Algunas personas que llegaron al lugar reconocieron al fallecido como Gilbert y señalaron que su familia se encuentra en Venezuela. El ataque también generó congestión vehicular en los alrededores de la playa.