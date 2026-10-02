El cantante de cumbia Andy Torres fue asesinado durante una presentación realizada en Huaycán, en el distrito de Ate. El ataque ocurrió la noche del jueves cuando el artista participaba en una celebración por un cumpleaños frente a los asistentes.

Según la información preliminar, Torres había sido contratado para participar en la fiesta y llevaba cerca de una hora sobre el escenario cuando ocurrió el ataque. Alrededor de las 11:00 p. m., dos sujetos que se habrían mezclado entre los asistentes dispararon contra el músico.

Los primeros reportes policiales señalan que se efectuaron hasta siete disparos durante la agresión. Los proyectiles también alcanzaron al animador que acompañaba al cantante, quien tenía 29 años, mientras que Torres murió producto del ataque.

Después de lo ocurrido, los responsables escaparon del lugar. Las cámaras de videovigilancia captaron a uno de los presuntos implicados cuando corría por la avenida Avelino Cáceres con un polo oscuro y pantalón de color caqui.

El registro muestra que el sujeto continuó su recorrido hasta llegar a las inmediaciones de un grifo. En las imágenes también se observa un vehículo de color plateado, cuya relación con el caso deberá ser determinada durante las investigaciones.





Policía analiza cámaras de seguridad

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para recoger evidencias y obtener información sobre lo ocurrido. Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán revisadas para establecer la identidad de los responsables y reconstruir la secuencia del ataque.

El hermano del artista señaló que la familia espera que las autoridades esclarezcan el crimen. También indicó que, según lo que conocía, el cantante no había recibido amenazas antes del ataque.

En declaraciones a Latina Noticias, el familiar contó que había observado un cambio en el ánimo del artista durante los días previos. Además, planteó como una posibilidad que el hecho pudiera con el éxito que la víctima venía teniendo en su carrera musical, aunque precisó que no contaba con información que confirmara esa hipótesis.

“Hay videos de cámaras de seguridad donde se ve las características de esa persona que ha cometido esto. (...) En estos últimos días lo he visto algo bajoneado. (...) Yo creo que puede ser tipo envidia porque mi hermano estaba en un momento que estaba creciendo en esto de la música, le estaba yendo muy bien. Por eso quiero que las autoridades investiguen a fondo y ver quién ha cometido este hecho”, señaló.

Tras el análisis inicial de las imágenes, la Policía habría intervenido a tres personas en el marco de las diligencias. Los involucrados permanecen bajo investigación mientras se determina si tienen alguna participación en el asesinato.

Las autoridades continúan con la recopilación de información para esclarecer el caso. La investigación deberá establecer quiénes ejecutaron el ataque y cuál fue el motivo de la agresión contra el cantante.