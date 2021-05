El cuerpo sin vida de un menor de 12 años fue encontrado el último sábado dentro de la vivienda de sus tíos situada en Huaycán, distrito de Ate Vitarte. Otros familiares del pequeño, que era huérfano, presentaron una denuncia ante la comisaría del distrito debido a que señalan que las causas del fallecimiento del niño no han sido esclarecidas, informó el noticiero América Noticias.

Ider Jiménez, tío materno del menor, explicó al matinal que, desde hace dos años, el pequeño se encontraba bajo la tutela de su tía materna Dora Jiménez Arroyo y su esposo Marcial Inga. El menor había quedado al cuidado de ellos luego de que su madre sufriera un derrame cerebral.

El cuerpo del niño fue llevado al hospital de Huaycán, pero en el citado nosocomio se certificó su deceso. Ider Jiménez indicó que el cadáver del menor reporta golpes en el rostro.

“El niño está con golpes. Totalmente maltratado, su cuerpo está con moretones. Nosotros pedimos justicia, que el Ministerio Público tome el caso. Queremos que la Policía agilice la investigación”, señaló.

América Noticias buscó en su domicilio a Marcial Inga, tío del menor, para responda a las acusaciones de los vecinos, quienes aseguran que él maltrataba al menor de 12 años. Sin embargo, hasta el momento el hombre no brinda declaraciones.

En su lugar, Cindy Inga, hija de Marcial Inga, negó que alguna vez hayan agredido al niño y señaló que el menor se quitó la vida. “No se le ha golpeado. Ellos [vecinos] hablan porque tenemos una disputa con ellos. [El niño] se ha suicidado”, indicó.

La investigación del caso quedó a cargo de la Depincri de Santa Anita. Ider Jiménez, tío materno del menor, indicó que esperan los resultados de la necropsia para conocer la real causa del fallecimiento del niño.

El noticiero indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pondrá en contacto con los familiares para realizar el seguimiento del caso.

Niegan responsabilidad en muerte del niño

La tía materna Dora Jiménez Arroyo y su esposo Marcial Inga respondieron esta mañana respecto al caso y aseguraron que ambos no estuvieron en la vivienda el día de la muerte del niño. El hombre acusado por sus vecinos de maltrato al menor de edad, negó ser responsable del deceso.

“Pido que se investigue se principio a fin. El sábado el caso ya estaba en manos de la Policía. Yo trabajo casi todo el día. No lo maltrataba, no lo golpeaba. A veces hablaba en voz alta, pero no lo he tocado. Yo no estaba el día sábado. Yo llegué ese día en la noche, y en el hospital lo encuentro. Mis tres hijas. No lo sacaba por el tema de la pandemia, y tenía el temor que se me contagiara. Acá tenemos un pequeño patio, ahí salía. Acá estoy no me voy a correr”, dijo.

“Los dos no hemos estado en la casa. No sabemos qué pasó. Solo mis hijas han estado. Nosotros llegamos al hospital. En el baño se había suicidado”, indicó Dora Jiménez.

