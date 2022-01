Agentes del serenazgo de Comas capturaron a un adolescente de 17 años acostumbrado a robar celulares al paso a pasajeros que viajaban en los buses del Metropolitano. El menor involucrado rogó para que no lo lleven a la comisaría; sin embargo, en la dependencia policial una de sus víctimas lo agarró a patadas.

El hecho ocurrió en la avenida Túpac Amaru, luego de que los ediles captaran todos los movimientos que realizaba el menor. De acuerdo a Latina, este sujeto había sido apodado como el “Tilín del Metropolitano”.

Las imágenes registradas por los municipales evidenciaron cómo este joven ladrón aprovechaba la congestión vehicular, en la referida avenida, para arrebatar todo celular que se encontraba cerca a la ventana de los buses del Metropolitano.

Sin embargo, tras ser vigilado y detectado, los ediles montaron una captura e intervinieron al “Tilín del Metropolitano”, quien acabó en una patrulla y suplicó para que no lo llevaran a una comisaría local.

“Por favor, no me lleves, mi madre me pega y no le quiero dar problemas, te lo pido... yo he estado trabajando y ahora estoy estudiando, pero he salido a la calle pues jefe”, alegó el ladrón.

Cuando fue llevado a la comisaría, una de sus aparentes víctimas agarró a patadas al joven delincuente. Tras recibir dicho castigo, el menor se mostró arrepentido por su accionar delictivo.

Serenos filmaron el accionar delictivo del adolescente. (Video: Latina)

