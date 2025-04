Ante la inminente convocatoria del paro por gremios de transportistas para mañana jueves 10 de abril, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que, a pesar de las protestas, el sistema de transporte de la ciudad continuará operando a plena capacidad.

La ATU precisó que el Metropolitano estará en servicio desde las 5:15 a.m. hasta las 11:00 p.m., mientras que los buses alimentadores y los corredores complementarios circularán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. Además, se informó que la Línea 1 del Metro operará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y la Línea 2 de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Con el fin de fortalecer la oferta, también se habilitarán autobuses de las Fuerzas Armadas para apoyar el traslado de los usuarios.

El Centro de Gestión y Control (CGC) del Metropolitano y los corredores complementarios realizará un seguimiento en tiempo real de las operaciones, coordinando, en conjunto con la Policía Nacional del Perú, la seguridad en estaciones y terminales.

La ATU, presente en varios distritos, instó a los pasajeros a considerar modificaciones en sus horarios de viaje y a utilizar las horas valle para evitar aglomeraciones.

Estas acciones se implementan en una estrategia amplia para mitigar cualquier eventualidad derivada del paro, garantizando la conectividad de la ciudad y la atención oportuna a los requerimientos de los usuarios.